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Aktüel

Şaphane’de her gün bir köye yemek dağıtılıyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Kızılay tarafından her gün bir köye yemek dağıtıldığı, ilçe merkezinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara da belediye işbirliği ile yemek dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 12:27:31 -
Şaphane’de her gün bir köye yemek dağıtılıyor

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde Kızılay tarafından her gün bir köye yemek dağıtıldığı, ilçe merkezinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara da belediye işbirliği ile yemek dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.


AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Hasan Basri Mete, yaptığı açıklamada, ’’Şaphane ilçemize bağlı Çamköy de bugün yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımıza 3 çeşit sıcak yemek pide ve tatlı ikramında bulunduk. Şaphane Kızılay şubemiz köylerimiz ve ilçe merkezimizde ciddi çalışmalar yapıyor. Belediyemiz ile işbirliği yaparak ilçe merkezimizde ihtiyaç sahibi ailelerimize de ulaşılıyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Hayırların yapılmasında emeği geçen herkesden Allah razı olsun" dedi.

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