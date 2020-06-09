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Ekonomi

Şaphane’de ’’Gül reçeli’’ üretimi

Kütahya’nın Şaphane ilçesi Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, bahçesinde yetiştirdiği gülleri toplayıp reçel yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 09:43:55 -
Şaphane’de ’’Gül reçeli’’ üretimi

Kütahya’nın Şaphane ilçesi Ziraat Odası Başkanı Talat Bilaloğlu, bahçesinde yetiştirdiği gülleri toplayıp reçel yapıyor.


Topladığı gülleri bahçesinde yaktığı ateşle kazan içinde reçele dönüştürdüğünü belirten Başkan Bilaloğlu, "Her alanda Şaphane halkına hizmet etmek istiyoruz. Bunun için ilçemizde yetişen her ürünü değerlendirerek ekonomiye kazandırmayı hedefliyoruz. İlçemizde kiraz dönemi başladı ve çok yakında vişne hasatı da başlayacak. İklim olarak bölgemiz gül yetiştirmeye uygun. Ben kendi bahçemde yaptığım üretim denemelerinde oldukça başarılı sonuç aldım. Hatta reçel yapımını gerçekleştiriyorum. Çiftçilerimiz içinde gül üretimini teşvikte bulunacağız. Alternatif tarım için oda olarak çalışmalarımız devam edecek’’ dedi.


Başkan Talat Bilaloğlu, bahçesindeki gülleri gören bir çok vatandaşın, fotoğraf çektirmek istediğini de belirtti.

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