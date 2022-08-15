Şaphane Belediye Başkanlığı memur alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 21.09.2022 – 23.09.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Şaphane Belediye Başkanlığı Şaphane /KÜTAHYA adresine müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Elektronik ortamda başvuru belgelerini başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin [email protected] mail adresine gönderebileceklerdir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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