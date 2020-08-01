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Aktüel

Sapanca'da bayram tatili yoğunluğu

Yeniakit Publisher
2020-08-01 18:02:28 -
Sapanca'da bayram tatili yoğunluğu

SAKARYA (AA) - Yerli ve yabancı tatilcilerin tercih ettiği merkezler arasında yer alan Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlere yakın olmanın avantajına da sahip Sapanca, tatilde yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Eşsiz doğası, gölü, mesire alanları ve alabalık tesisleriyle turistlerin dikkatini çeken ilçe, bayram tatilinde de en fazla tercih edilen turizm merkezleri arasında yer aldı.

Özellikle Arap ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Sapanca'da bulunan otel ve pansiyonların bayram tatilinde yüzde yüz doluluğa ulaştığı öğrenildi.

Gün içinde hava sıcaklığının 30 dereceye kadar yükseldiği ilçede, sıcaktan bunalan vatandaşlar, Sapanca Gölü'nün sahil kesimini tercih etti. Tatilciler, deniz bisikletine bindi, nostaljik tekne gezilerine katıldı, göle girip serinledi.

Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede tatil dolayısıyla yoğunluk yaşandığını dile getirerek, bu dönemde müstakil kiralık evlerin daha çok ilgi gördüğünü kaydetti.


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