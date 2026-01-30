  • İSTANBUL
Yerel Sapanca'da acı haber! Bungalov'da havuza düşen 3 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
Yerel

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki bir bungalov tesisinde yaşanan talihsiz kaza, tüm çabalara rağmen acıyla sonuçlandı.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bungalov tesisinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mahmudiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir bungalov tesisinde meydana gelen olayda tesiste konaklayan D.Y. ve B.Y. isimli ailenin çocukları Sena Y. (3), ailesinin fark etmediği bir anda bungalov içerisinde bulunan havuza düştü. Durumu fark eden baba, çocuğu sudan çıkararak ilk müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Minik çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

