THY - Adıyaman
Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Sapanca Gölü'nün seviyesi maksimum seviyeye ulaştı

Sakarya'da yaşanan son yağışların ardından Sapanca Gölü'nde 1 milyon 400 bin metreküp su artışı oldu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:38
Sapanca Gölü'nün seviyesi maksimum seviyeye ulaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Rüstem Keleş, Sapanca Gölü'nde yaşanan su artışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Keleş, son yağışlarla 1 milyon 400 bin metreküp yağışın düşmesiyle 3 santimetre yükseliş ölçüldüğünü belirterek, "Bu son yağışlar bizi çok sevindirdi. Şu ana kadar şehrimizin kuzeyine 20-30 kilogram civarında, merkeze ise 15-20 kilogram civarında yağış düştü. Meteoroloji bilgileri ışığında bu yağışların hafta sonuna kadar devam etmesini öngörüyoruz. Gölün kapağını Nisan başında kapatmıştık. Şu anda seviye 32,11 santimetre civarında. Son yağışlarla 3 santimetre yükseldi. Gölümüz yaklaşık 1 milyon 400 bin metreküp yağış aldı. Bu da Sapanca'dan beslediğimiz bölgelerin yaklaşık bir haftalık içme suyu ihtiyacını karşılıyor" dedi.

VATANDAŞLARA TASARRUF ÇAĞRISI

Önümüzdeki yaz için kuraklık tehlikesi olduğunu belirterek vatandaşlara tasarruf çağrısı yapan Keleş, "Şehrimizin toplam nüfusunun yüzde 60-65'ini Sapanca Gölü'nden besliyoruz. Gölden beslediğimiz bölgelerle ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak. Diğer bölgelerle ilgili de bütün önlemlerimizi aldık. Yaz için herhangi bir su sıkıntısı öngörmüyoruz. Tabi bu genel anlamda insan ve canlı yaşamı için en değerli varlığımız olan suyu tasarruflu kullanmamızı engellememeli, daha da dikkatli olmalıyız. Ben Sakarya ile ilgili olarak önümüzdeki yaz döneminde vatandaşlarımızın suyu tasarruflu kullanmalarını istirham ediyorum. Her damlasının değerini bilmemiz gerekiyor. Çünkü suyun yerine ikame edebileceğimiz başka bir kaynağımız yok" dedi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:38
  1. Sakarya
  2. sakarya
  3. sapanca gölü
  4. su artışı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'de savaş helikopteri düştü!
    1. Suriye'de savaş helikopteri düştü!
    2. Terör sevici Fatih Portakal yine şov..
    3. Muhteşem ikili: Sarımsak ve bal..
    4. Çocuklarda ağrıyı ilaçsız da tedavi..
    5. Buzdolabında yeşilliklerin tazeliği..
    6. Salata yapımı için için öneriler
    7. KKTC: Karşılıklı suçlama oyununa..
    8. Polis aracı maketinden kaçtılar,..
    9. Meral Akşener, Muharrem İnce ile..
    10. Erol Bulut: İki puanımızı çaldılar
    11. Ribery bir yıl daha Bayern Münih'te
    12. Warriors ve Rockets konferans finaline..
    13. Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi..
    14. Putin'in başbakan adayı yine Medvedev..
    15. Mehteran takımının taşındığı minibüs..
    16. Doğan Medya'nın Demirören'e satışına..
    17. İstanbul'da vapur seferleri normale..
    18. Kayseri'de borç-alacak kavgası: 1 ölü
    19. Cumhur ittifakı tabelaya yansıdı
    20. Türkiye Kupası'nda final maçının..
    Kuveyt Türk
    Erdoğan düşmanı Fransız Profesör: Erdoğan 10 kat artırdı!
    Erdoğan düşmanı Fransız Profesör: Erdoğan 10 kat artırdı!
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Karamollaoğlu'na destek mi veriyor? Şevki Yılmaz'dan flaş cevap!
    Karamollaoğlu'na destek mi veriyor? Şevki Yılmaz'dan flaş cevap!
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son seçim anketi açıklandı
    Son seçim anketi açıklandı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...