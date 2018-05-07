Sapanca Gölü'nün seviyesi maksimum seviyeye ulaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Rüstem Keleş, Sapanca Gölü'nde yaşanan su artışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Keleş, son yağışlarla 1 milyon 400 bin metreküp yağışın düşmesiyle 3 santimetre yükseliş ölçüldüğünü belirterek, "Bu son yağışlar bizi çok sevindirdi. Şu ana kadar şehrimizin kuzeyine 20-30 kilogram civarında, merkeze ise 15-20 kilogram civarında yağış düştü. Meteoroloji bilgileri ışığında bu yağışların hafta sonuna kadar devam etmesini öngörüyoruz. Gölün kapağını Nisan başında kapatmıştık. Şu anda seviye 32,11 santimetre civarında. Son yağışlarla 3 santimetre yükseldi. Gölümüz yaklaşık 1 milyon 400 bin metreküp yağış aldı. Bu da Sapanca'dan beslediğimiz bölgelerin yaklaşık bir haftalık içme suyu ihtiyacını karşılıyor" dedi.

VATANDAŞLARA TASARRUF ÇAĞRISI

Önümüzdeki yaz için kuraklık tehlikesi olduğunu belirterek vatandaşlara tasarruf çağrısı yapan Keleş, "Şehrimizin toplam nüfusunun yüzde 60-65'ini Sapanca Gölü'nden besliyoruz. Gölden beslediğimiz bölgelerle ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak. Diğer bölgelerle ilgili de bütün önlemlerimizi aldık. Yaz için herhangi bir su sıkıntısı öngörmüyoruz. Tabi bu genel anlamda insan ve canlı yaşamı için en değerli varlığımız olan suyu tasarruflu kullanmamızı engellememeli, daha da dikkatli olmalıyız. Ben Sakarya ile ilgili olarak önümüzdeki yaz döneminde vatandaşlarımızın suyu tasarruflu kullanmalarını istirham ediyorum. Her damlasının değerini bilmemiz gerekiyor. Çünkü suyun yerine ikame edebileceğimiz başka bir kaynağımız yok" dedi.