  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Sao Paulo Valisinden gururlandıran paylaşım

Türkiye'de üretilen solunum cihazı Brezilya'da da aktif bir şekilde kullanılıyor. Sao Paulo Valisi Joao Doria, üzerinde "Made in Türkiye" yazan solunum cihazlarının hastanede çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak "Böylelikle Sao Paulo'da hiçbir koronavirüs hastası tedaviden mahrum kalmayacak" diye yazdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:12:00 -
Sao Paulo Valisinden gururlandıran paylaşım

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini en çok gösterdiği ülkelerden biri Brezilya oldu. Yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle ölü sayısının 47 bini geçtiği ülkede hastaların tedavisi için Türkiye'de üretilen milli solunum cihazları hastanelerde kullanılmaya başlandı.

Sao Paulo Valisi Joao Doria, "Made in Türkiye" baskılı solunum cihazlarının fotoğraflarına yer verdiği mesajında, 2 bin 72 solunum cihazının Sao Paulo eyaletindeki farklı kamu hastanelerine dağıtıldığını aktardı. Doria, solunum cihazlarının Taubate, Registro ve Bauru bölgelerine ulaştığı ve hastanelerde hizmete sunulduğunu belirtti.

Doria, Türkiye'den tedarik ettikleri solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını ikiye katlayabildiklerine işaret ederek, "Böylelikle Sao Paulo'da hiçbir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası tedaviden mahrum kalmayacak." açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mazlum

Varol Damat
  • Yanıtla

CENGİZ

chp nin de sürece heykel yollayarak katkı sağlaması bekleniyor
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı