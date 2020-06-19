Sao Paulo Valisinden gururlandıran paylaşım
Türkiye'de üretilen solunum cihazı Brezilya'da da aktif bir şekilde kullanılıyor. Sao Paulo Valisi Joao Doria, üzerinde "Made in Türkiye" yazan solunum cihazlarının hastanede çekilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak "Böylelikle Sao Paulo'da hiçbir koronavirüs hastası tedaviden mahrum kalmayacak" diye yazdı.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini en çok gösterdiği ülkelerden biri Brezilya oldu. Yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle ölü sayısının 47 bini geçtiği ülkede hastaların tedavisi için Türkiye'de üretilen milli solunum cihazları hastanelerde kullanılmaya başlandı.
Sao Paulo Valisi Joao Doria, "Made in Türkiye" baskılı solunum cihazlarının fotoğraflarına yer verdiği mesajında, 2 bin 72 solunum cihazının Sao Paulo eyaletindeki farklı kamu hastanelerine dağıtıldığını aktardı. Doria, solunum cihazlarının Taubate, Registro ve Bauru bölgelerine ulaştığı ve hastanelerde hizmete sunulduğunu belirtti.
Doria, Türkiye'den tedarik ettikleri solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını ikiye katlayabildiklerine işaret ederek, "Böylelikle Sao Paulo'da hiçbir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası tedaviden mahrum kalmayacak." açıklamasında bulundu.