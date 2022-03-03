Şantiye şefi gibi çalışıyor

Genç Belediye Başkanlığı’na seçildiği günden bu yana hazırladığı projelerin yanı sıra ilçenin daha estetik bir görünüme kavuşması için şantiye şefi gibi sahada çalışmaları yerinde takip eden Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, Genç halkının da takdirini toplamaya devam ediyor. Başkanlığın sadece koltukta oturarak kararların verilmediğinin en güzel örneğini sergileyen Dirik, bir yandan vatandaşla sürekli bir araya gelip gönül belediyeciliğinin hakkını verirken bir yandan da halkla beraber daha temiz bir Genç için çöp toplayarak çevre bilinci oluşturuyor. Bunların yanı sıra ekibiyle beraber Genç için hazırladığı projeleri bir bir hayata geçiren ve 7 aylık kısa bir sürede e-Belediyecilik Projesi, Millet Bahçesi Projesi, Güneş Enerjisi Santrali Projesi, Yeni Nesil Çöp Konteynerleri Projesini de bakanlıklar nezdinde kabul ettirerek başarılı bir ivme yakaladı.

Onarım faaliyetleri yürütülüyor

Gerekli tüm siyasi ve bürokratik temasları sağlayıp 2020 yılında doğal gazı Genç’e getirdiklerini hatırlatan Dirik, yol çalışmaları içinde kolların sıvandığını belirtti. Dirik, “Yollarımızda onarma işlemi yapacağız. İlçemizi şantiye alanına çevirerek hem sıcak asfalt hem de parke döşeyerek daha yaşanılır bir Genç inşa edeceğiz” dedi.

“Projelerimizi hayata geçirmek için çalışıyoruz”

Göreve başladığı günden beri Genç’in daha yaşanılır bir ilçe olması için ekibiyle beraber fedakârca çalıştıklarını kaydeden Dirik, “Göreve başladığımızdan bu yana söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Söz verdiğimiz 15 proje arasında en öncelikli olan e-Belediyecilik Projesi, Millet Bahçesi Projesi, Güneş Enerjisi Santrali Projesi, Yeni Nesil Çöp Konteynerleri Projesi ve Asbest Boruların Değişimi Projesi için bakanlıklar nezdinde yürüttüğümüz çalışmalar ile projelerimiz kabul edildi ve baharın gelişi ile beraber bu projeler inşallah hayata geçecek. Halkımızdan hizmet noktasında sabırlı olmalarını istiyorum. İnşallah ortak evimiz olan Genç’i daha güzel noktalara taşıyacağız” diye konuştu.

Genç'e dev yatırım

Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik tarafından hayata geçirilen Millet Bahçesi projesiyle vatandaşları dinlendirmek, rahatlatmak amaçlanıyor. Dev projenin hem Genç’e hem de Bingöl’e hayırlı olmasını dileyen Dirik, “Millet Bahçesi projemizde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, spor alanları, amfi, oyun alanları, otopark alanları, bitkisel peyzaj alanları ve millet kıraathaneleri bulunacak. Vatandaşlarımız burada dinlendirici bir ortama kavuşacağı gibi millet kıraathanesi sayesinde özellikle gençlerimizin verimli vakit geçirebilecekleri, ders çalışıp kitap okuyabileceği, internetten ve ikramlardan ücretsiz yararlanabilecekleri, fikir alışverişinde bulunarak sosyalleşebilecekleri ortam sağlanacak. Bu parkımız Genç ilçemiz kadar Bingöl’e de hitap eden bir cazibe alanı olarak hizmet verecek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Yol sorunu ortadan kalkacak

Doğal gaz, kanalizasyon, drenaj ve asbestli boru değişimi gibi alt yapı sorununun tamamen ortadan kalkacağı Genç ilçesinde Başkan M. Zeki Dirik’in en büyük hedefi ise ilçenin yıllardan süregelen yol sorununa köklü çözüm bulmak. Dirik, bu yıl gerçekleştirilecek köklü yol çalışması için kaynak sorununu çözdü. Dirik’in hedefi ise bu yıl itibari ile ilçenin yol sorununu da ortadan kaldırmak. Bu yıl içerisinde yaklaşık olarak 8 ila 10 kilometre arasında ana arterlerde asfalt kaplama yapılacak. Geri kalan 20 kilometre de ise kilitli parke kaplamalı yol ve kaldırım inşa edilecek. Kaldırımlarda bazalt, renkli taş farklı desenler uygulanıp estetik bir görünüm sağlanmış olacak. Yol işi için kışın ihalenin gerçekleştirileceği ilkbahar ile birlikte de çalışmalara başlanacağı öğrenildi. Dirik, yol sorununu da ortadan kaldırması ile birlikte bütünlük içerisinde sorunları ele alıp kendi döneminde bitiren ilk belediye başkanı olarak ilçe tarihine adını yazdırmış olacak.

Bal yarışmasına genç damgası

Genç balı, rakip tanımıyor. Ürün, geleneksel hale gelen bal yarışmalarına damga vuruyor. Genç balı bu yıl düzenlenen yarışmayı da açık ara farkla kazandı. Yarışmada Zeki Çiftçi’nin Çotla’da ürettiği bal Bingöl birincisi oldu.

Şifa kaynağı Bingöl balının tanınırlığının arttırılması için 2018 yılından bu yana Bingöl Üniversitesi ve Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen; bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bingöl Bal Yarışmasının sonuçları açıklandı.

Toplam 60 üreticinin başvuru yaptığı yarışmada alınan bal örnekleri değerlendirilerek, dereceye girenler belirlendi.

Bingöl Üniversitesi PİKOM Biriminin açıklamasına göre, Genç Tavz Bölgesinden Zeki Çifçi birinci, Solhan Hazarşah Köyünden Ali Esim ikinci, Merkez Çobantaşı Köyünden Mehmet Korkutata üçüncü oldu.

Dereceye giren üreticilere ödülleri, düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Başkan Dirik’in kariyer hayatı başarılarla dolu

Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik’in başarılı bir kariyer hayatı var. Dirik’in biyografisi şöyle:

Dirik, 7 Mart 1963 tarihinde Genç İlçesi Çanakçı Köyünde doğdu. İlkokulu aynı köyde, orta ve lise eğitimini Diyarbakır İmam Hatip Lisesinde 1981 yılında bitirdi. Aynı yıl Genç İlçesi Yoldaşan Mahallesi Camii İmam-Hatibi olarak göreve başladı. 1983 yılında başladığı Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi Bölümünü 1987 yılında bitirdi. 30 Kasım 1988-31 Mart 1990 tarihleri arasında Yedek Subay olarak askerlik görevini yaptı. Askerlik dönüşü Genç Müftülüğü’nde memur olarak göreve başladı. 1992-1994 yılları arasında Van İl Müftülüğü Ayniyat Saymanı olarak görev yaptı. 19 Aralık 1994 tarihinde Genç Belediyesine Yazı İşleri Müdürü olarak naklen atandı.

19 Aralık 1994-4 Mayıs 2014 tarihleri arasında Genç Belediyesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 5 Mayıs 2014 tarihinde Genç Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü olarak atandı. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçiminde Genç Belediye Başkanı seçilen Mehmet Zeki Dirik evli olup 3 çocuk babası.