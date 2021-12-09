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Dünya Şans eseri elmas bulan çiftçi milyoner oldu
Dünya

Şans eseri elmas bulan çiftçi milyoner oldu

Hindistan'ın Panna bölgesinde bir çiftçi tesadüfen 60 bin dolar değerinde 13 karatlık bir elması buldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 18:16:00 -
Şans eseri elmas bulan çiftçi milyoner oldu

Sputnik'ten gelen bir rapora göre, Hindistan'da yaşayan bir çiftçi, Sputnik'in raporlarına göre Pazartesi günü bir tarlayı kazarken yaklaşık 60.000 dolar değerinde 13 karatlık bir elmas buldu. Panna bölgesi, Hindistan'da elmas madenciliğinin merkezi olarak biliniyor ve bu, bölgede elmas bulunan ilk kişi değil.

Ardından bölgede çiftçinin arkadaşları altı küçük ham elmas daha keşfetti. Eyalet hükümeti, mücevherleri açık artırmaya çıkaracak ve telif hakları ve vergiler düşüldükten sonra gelirleri çiftçilere dağıtacak. Panna bölgesinin Elmas Madencilik Departmanından Elmas Müfettişi Anupam Singh, ham elmasların piyasa fiyatının 50 lakh (66.375 $) civarında olması beklendiğini belirtti. Beklenmedik zenginlikleri karşısında çok heyecanlanan ve çok sevinen Mulayam Singh, parayı altı ortağına dağıtmak niyetinde ve parayı çocuklarının eğitimi için harcamayı planlıyor.

Başka bir rapora göre birkaç ay önce Ağustos ayında Prakash Majumdar adlı başka bir çiftçi, Cuma günü bölgedeki Jaruapur köyündeki bir madende 6.47 karatlık bir elmas keşfetti. Majumdar, müzayededen elde edilen geliri dört taşocağı ortağıyla bölüştüğünü belirtti. Ayrıca geçen yıl 7.44 karatlık bir pırlanta keşfettiğini de belirtti.

Teknolojioku

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