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Sanofi PharmUp sağlıkta yenilikçi fikirleri hayata geçirecek

Sanofi Pharmup, seçilen 5 projeyi 3 aylık girişim hızlandırma programına dahil edecek

20 Haziran 2019 Perşembe 12:56
Sanofi PharmUp sağlıkta yenilikçi fikirleri hayata geçirecek

İSTANBUL (AA) - Sanofi Türkiye’nin Workinton iş birliğiyle başlattığı sağlık sektörüne yönelik kuluçka merkezi PharmUp, 5 yenilikçi projeye 3 aylık girişim hızlandırma programı sunacak.

Sanofi açıklamasına göre, Sanofi Türkiye tarafından kurulan kuluçka merkezi Pharmup, yeni nesil fikirlerin gelişimine destek olmak üzere girişimcilik programı başlattı. Türkiye sağlık endüstrisinin gelişimine katkı sağlayacak fikirlerin ve girişimcilik alanlarında ilklerin yaratılması için hayata geçirilen Sanofi PharmUp, bu programla ülkeye katma değer sunmaya devam ediyor.

Programa katılmak için sağlık alanında fark yaratacak fikir ve proje sahipleri 19 Haziran – 12 Temmuz 2019'da başvuruda bulunabilecek. Projeler Hastalık Farkındalığı ve Bilinçlendirme, Hastalık ve Tedavi Yöntemleri, Sağlık Sistemine Yönelik Çözümler ve Sağlık Teknolojilerinde Yenilikler olmak üzere 4 ana başlıkta değerlendirilecek.

Sanofi Pharmup programı süresince girişimcilere Workinton iş birliği ile projelerini geliştirmek için en uygun çalışma ortamını ve networkü sunarken, uzman mentor takımı ve danışmanlarla en verimli kuluçka sürecini de sağlayacak.Uzman mentor takımı ve danışmanlarıyla sağlık alanında gelişime yön verecek girişimleri destekleyen Sanofi Pharmup, seçilen 5 projeyi 3 aylık girişim hızlandırma programına dahil edecek. 24 Ekim’de düzenlenecek Demo Günü ile seçilen 1 girişim, Sanofi Türkiye sponsorluğunda, dünyaca ünlü bir girişimcilik etkinliğine katılım hakkı kazanacak.

Böylece girişimciler hem Türkiye’de 65 yıldır sağlık çözümleri sunan Sanofi’nin küresel ve yerel deneyimiyle fikirlerini hayata geçirme hem de uluslararası start-up ağında yer alma fırsatları yakalayacak.


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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:56
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