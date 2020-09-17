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Aktüel Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tur teknesi battı
Aktüel

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tur teknesi battı

Teknedeki 26 yolcu çevredeki tekneler tarafından kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 17:06:40 -
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde tur teknesi battı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, Birecik Barajı Gölü'nde gezi esnasında su alan tekne battı, 26 yolcu ise kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Nehri üzerindeki Birecik Baraj Gölü'nde, 26 yolcusu bulunan tur teknesi, gezi sırasında su almaya başladı.

Bunun üzerine can yeleği giyen yolcular, bölgeye gelen diğer teknelere tahliye edilmeye başlandı. Bu sırada büyük kısmı batan tekneden suya atlayan bazı yolcular ise diğer tekneler tarafından atılan ip yardımıyla kurtarıldı.

Teknedeki 26 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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