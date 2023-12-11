Şanlıurfalılardan küresel Filistin grevine destek

Dünya çapında büyük yankı uyandıran Filistin için küresel grev çağrısına, Şanlıurfa esnafı da destek verdi.

"Filistin İçin Küresel Grev" çağrısı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de destek gördü. HÜDA PAR, Peygamber Sevdalıları Vakfı, İTTİHADUL ULEMA gibi çok sayıda STK, parti ve kurumun destek verdiği grev çağrısına, Şanlıurfa'da da çok sayıda esnaf ve eğitimci destek vererek kepenk kapattı.

Esnafın grev çağrısına uyup Filistin direnişine destek vermelerinden mutlu olduklarını belirten Şanlıurfalılar, küresel grev ile ilgili İLKHA'ya konuştu.

"Esnaf olarak bu greve destek veriyoruz"

Greve destek olmak amacıyla mağazasını kapattığını ifade eden İbrahim Halil Güven, "HAMAS'ın desteklemiş olduğu küresel bir grev var bugün. Dünya çapında yapılan bu greve destek amaçlı bir esnaf olarak biz de bugün mağazamızı kapattık. Bütün dünyadaki duyarlı Müslümanların buna destek verdiğini biliyoruz ve bunun farkındayız. Sivil Toplum Kuruluşları ve Partiler de bu greve destek veriyor. HÜDA PAR bu konuda açıklama yaptı ve Peygamber Sevdalıları Vakfı genel merkezi açıklama yaptı onlar da greve destek veriyor. İTTİHAD-UL ULEMA, genel merkezi üzerinden açıklama yaptı. onlar da destek veriyorlar, bizler de esnaf olarak bu greve destek veriyoruz. Birleşmiş Milletlerin savaşın durması için karar almaya çalıştığı bir oturumda ABD'nin vetosuyla barış kararı alınamadı. Birleşmiş Milletlerin ve duyarlı milletlerin bu konuyu bir an önce tekrar masaya yatırmaları gerekiyor. Bizler de vatandaş olarak Gazze'ye destek amaçlı mağazalarımızı açmıyoruz kapalı tutuyoruz. Allah Müslümanların yardımcısı olsun. Bir avuç Gazzeli mücahit bütün dünyaya Müslümanların gücünü gösterdi, bütün dünya küfrü ABD, Avrupa Birliği ve siyonist rejim bunlarla birlikte sessiz kalan Müslüman liderlerde bunların içindeler. Bir avuç Gazzeli Mücahit bunların hepsini dize getirdi biz de buradan bütün mücahitleri selamlıyoruz." dedi.

"Küresel greve katıldık ve ofisimizi kapattık"

Pazartesi işlerinin yoğun olmasına rağmen greve destek olduğunu ifade eden Fadlullah Güneş, "Bugün çalışmıyoruz çünkü Küresel grev çağrısı var. Filistin Alimler Birliğinin yaptığı çağrıya Müslümanlar olarak uyduk. Küresel greve katıldık ve ofisimizi kapattık herhangi bir iş yapmıyoruz, sosyal hayatı durdurduk gezmek yok, banka kartlarını kullanmıyoruz ve alışveriş yapmıyoruz. Sosyal medya hesaplarımı sildim sadece Twitter'i kullanıyoruz. oradan da Gazze'ye destek çağrıları yapıyoruz ve bu greve elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalışıyoruz. Müslümanlar olarak içimiz yanıyor ve yapabileceğimiz bir şey yok. Yapabileceğimiz Ebu Ubeyde'nin konuşmalarında değindiği ve HAMAS'ın da söylediği gibi memleketinizde yapabileceğiniz her şeyi yapın dua, boykot, miting ve grevlere destek verin meydanlarda olun. HÜDA PAR Karaköprü Gençlik Kolları Başkanıyım Rabia Meydanı'nda yaklaşık 50 gündür açtığımız çadırımız var ve her gün çadırdayız, meydanlardayız. Bugün sabahtan işlerimize gitmedik bu gün pazartesi işler yoğun yetiştirmemiz gereken projeler var, projeleri durdurduk işçilerimizi de durdurduk. Eğer Gazze de hayat durduysa ve bizden bir günlüğüne hayatı durdurmamızı istemişlerse biz de bu çağrıya kulak verip hayatı durduruyoruz." diye konuştu.

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"İşimizden ziyade tüm sosyal medya kullanımlarını askıya aldık"

Tüm insanlık adına dünya üzerinde bir günlük grev çağrısına eğitimciler olarak destek verdiğini söyleyen Yakup Mutlu, "Bir eğitimci olarak siyonist rejimin Filistin üzerine uyguladığı soykırıma karşı HAMAS'ın, özelde Müslümanlar genelde tüm insanlık adına dünya üzerinde bir günlük grev çağrısına ben de destek veriyorum. Greve destek amacıyla bir günlük işimi, iş yerimi ve bizimle beraber çalışan arkadaşlarımızı greve davet edip grev uyguluyoruz. İşimizden ziyade tüm sosyal medya kullanımlarını askıya aldık, bankalardaki işlemlerimizin tamamını durdurduk. Gönül isterdi ki bütün Müslümanların bu greve bir gün değil birkaç gün sürdürüp Gazze'deki çığlıkları bütün dünyaya duyursun. Müslümanların buna karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Müslümanların biraz daha canlı ve dirayetli olması gerekiyor. Görünen o ki Müslümanlardan ziyade Avrupa halkaları vicdan sahibi tüm insanlar bu konuda ciddi adımlar atarken Müslüman kardeşlerimiz daha pasif davranıyorlar. Temennimiz o ki Müslüman kardeşlerimiz daha ciddi bir duruş sergilemeleridir." ifadelerini kullandı.

"Hayat durmuş bizde bugün hayatımızı durduralım dedik"

Sanayi esnafından Enes Orhan da greve destek verdiğini ifade ederek "Yukarı sanayide araba tamircisiyim ve Gazze'deki olaylardan dolayı greve başvurdum. HAMAS ve Kassam Tugaylarını destekliyoruz Gazze'de hayat durmuş biz de bugün hayatımızı durduralım dedik. Sosyal medya platformlarını kapattık bankalarla ilişkilerimizi kestik. Sosyal medya daha önce kullanmıyordum zaten bundan sonra hiç kullanmayacağım. Filistin Alimler Birliği Başkanı Türkiye'ye gelip grev çağrısında bulundu biz de Müslüman fertler olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Filistin ve Gazze'nin yanındayız orada yapılan zulmü kınıyoruz." şeklinde konuştu. (İLKHA)