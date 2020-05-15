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Şanlıurfalı hayırsever bin ailenin fırın borcunu kapattı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:28:06 -
Şanlıurfalı hayırsever bin ailenin fırın borcunu kapattı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfalı bir hayırsever, 75 fırının veresiye defterindeki bin kişinin borcunu ödedi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yaşayan Osman Haluk Arabacı adlı hayırsever, Şanlıurfa Valiliğine 200 bin lira göndererek ihtiyaç sahibi vatandaşların fırınlara olan borçlarının kapatılmasını talep etti.

Valilik bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grupları, Arabacı tarafından gönderilen parayla dar gelirli ailelerin yaşadığı bölgelerde bulunan 75 fırındaki bin kişinin borcunu ödendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, koronvirüs salgını nedeniyle işlerini kaybeden, ekonomik yönden sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olan herkese teşekkür ederek, "Böyle zamanlarda yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyor, Cenabı Allah'ın yapılan hayırları kabul etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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