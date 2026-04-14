Şanlıurfa’daki silahlı saldırıya MEB’ten açıklama geldi

Şanlıurfa Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 16 yaşındaki okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı. MEB, söz konusu saldırıyla ilişkin bir açıklama yayımladı. MEB, yaptığı açıklamada, saldırı hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Ayrıca bakanlık, saldırının düzenlendiği okulda eğitime 4 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada; olaydan etkilenen öğrenciler, öğretmenler ve veliler için psikososyal destek verileceğini belirterek, "14 Nisan 2026 tarihinde sabah saatlerinde Şanlıurfa Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşanan elim hadise, toplumun tüm kesimlerini derinden üzmüştür. Menfur saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm kurumları, olaya anında müdahale etmiş ve konuyla ilgili kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır. Bakanlığımızca iki genel müdür ile bir daire başkanı, sahadaki ekipleri koordine etmek ve denetlemek üzere Şanlıurfa iline ivedilikle hareket etmişlerdir. Diğer yandan söz konusu olaya ilişkin Şanlıurfa il müfettişlerimizin tahkikat sürecine ilave olarak Bakanlık merkez teşkilatından da bir başmüfettiş ve müfettiş derhal görevlendirilmiştir. Elim olaydan etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz derhal sahaya inmiş olup rehabilitasyon faaliyetlerine de başlanmıştır. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretime "dört gün" süreyle ara verilmiştir. Çalışmaların titizlik ve kararlılıkla sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde hareket etmektedir. Konu, bütün yönleriyle Bakanlığımızca hassasiyetle takip edilecek ve adli sürece Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz müdahil olacaktır. Menfur saldırı sonucunda yaralananların sağlık durumları yakından izlenmektedir. Maarif camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine verdi.