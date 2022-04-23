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Yerel Şanlıurfa'daki olayda 2 cesede daha ulaşıldı
Yerel

Şanlıurfa'daki olayda 2 cesede daha ulaşıldı

Şanlıurfa'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 09:55:00 -
Şanlıurfa'daki olayda 2 cesede daha ulaşıldı

Şanlıurfa, Bakımlı köyü yakınlarında sulama kanalına düşen 06 DC 6939 plakalı araçtaki 2 kişiyi arama çalışmalarına sabah saatlerinde devam edildi.

Arama kurtarma ve dalgıç polis ekipleri, su altında ve su üstünde yaptıkları arama tarama faaliyetlerinde Bünyamin Nerede ve İlhan Damar'ın cesetlerini buldu.

Cesetler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da otomobilin önceki gün sulama kanalına düşmesi sonucu Mehmet Reşat Demir, İzzettin Açıkgöz ve Alican Demirli'nin cansız bedenlerine ulaşılmış, boğulma tehlikesi geçiren Abdullah Demir tedavi altına alınmış, kaybolan 2 kişinin bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

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