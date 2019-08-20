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Şanlıurfa’da zeytin temalı ağaçlandırma kampanyası

Yemyeşil Urfa Platformu üyelerini makamında kabul eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2019 Ekim ayından itibaren başlatılacak ağaçlandırma kampanyasının zeytin temalı olacağını söyledi.

20 Ağustos 2019 Salı 16:32
Şanlıurfa’da zeytin temalı ağaçlandırma kampanyası

Yemyeşil Urfa Platformu üyelerini makamında kabul eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2019 Ekim ayından itibaren başlatılacak ağaçlandırma kampanyasının zeytin temalı olacağını söyledi.


Şanlıurfa’nın Kurtuluşunun 100’üncü Yılı Anısına Yemyeşil Urfa sloganıyla sosyal medyada başlattıkları ağaçlandırma kampanyası düşüncesini yaygınlaştırmak, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların ağaçlandırma kampanyalarına desteğini sağlamak isteyen Yemyeşil Urfa Platformu üyeleri, Vali Abdullah Erin’i makamında ziyaret ederek, proje ve düşüncelerini paylaştı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, Yemyeşil Şanlıurfa düşüncesini çok önemsediğini ifade ederek, böyle bir düşüncenin ve projenin burada yaşayan vatandaşlardan gelmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.


Konuyu sosyal medyada takip ettiğini ve böyle bir düşüncenin pratiğe geçmesi için ilgili yerlere talimat verdiğini ve bir an önce bu anlamlı kampanyaya start vermek istediklerini kaydeden Vali Erin, platform üyelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Konunun takipçisi olacaklarını ve iki yıldır devam eden bu alandaki gayretin, platformun da katılımı ile artacağına inandığını belirtti.


Yemyeşil Şanlıurfa için bu ay sonuna doğru, tüm tarafların davet edileceği bir toplantı gerçekleştireceklerini ve 2019 Ekim ayından itibaren çalışmalara başlanacağını kaydeden Vali Erin, bu yılki ağaçlandırma kampanya çalışmasının zeytin temalı olacağını ifade etti.


Okul bahçesine diktiği meyve fidanları akabinde düşüncelerini sosyal medyada paylaşarak platformun oluşmasına zemin hazırlayan Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Eriş, yüzölçümü bakımından Şanlıurfa’nın Türkiye’nin en az yeşil oranına sahip bir ili olduğunu, gelecek nesillere daha yeşil bir Şanlıurfa bırakmak istediklerini söyleyerek, Vali beyin bu düşünceye önderlik etmesini dilediklerini ifade etti.


Yeşil bir şehir düşüncesinin toplumda her zaman var olduğunu ancak bunu pratiğe geçirecek çalışmaların kısır kaldığını ifade eden Eğitimci Yazar Mehmet Sarmış da amaçlarının, Şanlıurfa’yı her tarafı yemyeşil bir şehir haline getirmek olduğunu söyledi. Yeşillendirmenin büyük bir emek ve gönüllülük isteyen uzun bir yolculuk olduğunu dile getiren Sarmış, “Belki biz yemyeşil bir Urfa göremeyiz ama gelecek nesillere bu rüyayı gerçekleştirecek sağlam bir bilinç aşılayabiliriz” diye konuştu.


Yemyeşil Urfa Platformu üyeleri, kabulünden dolayı Vali Erin’e teşekkür ederek, ağaçlandırma kampanyalarında her zaman destek vereceklerini, bu düşüncenin toplumda yerleşmesi için yapılacak her çalışmada gönüllü olarak yer alacaklarını söylediler.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:32
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