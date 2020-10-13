Şanlıurfa'da yöresel kıyafetli yaşlıların sosyal mesafeli sohbeti renkli görüntüler oluşturdu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yöresel kıyafetli yaşlıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun, maske ve sosyal mesafe kurallarıyla sohbeti renkli görüntüler oluşturdu.

Kovid-19 salgını nedeniyle kalabalık ortamlarda bulunmak istemeyen 50-70 yaş aralığındaki 20 arkadaş, salgın kurallarına uygun olarak her gün yol kenarındaki çimenlik alanda bir araya gelerek sohbet edip, zaman geçiriyor.

Akşam saatlerindeki serinlikte Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kenarında buluşan bazı Siverekliler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kimi zaman geçmişi yad ediyor, kimi zaman gündemi değerlendiriyor.

Her akşam aynı saatlerde bir araya geldiklerini söyleyen Ahmet Taş (70), "Kahve gibi kalabalık ortamlara gitmediğimiz için burada bir araya geliyoruz. Herkes yanında karton getirir, üstüne oturup sohbet ederiz. Akşam saatlerinde de herkes evine gider. Gençler ve çocuklar bunu örnek almalı, uzak otursunlar ki hastalık çok olmasın. Devlet bu konuda daha fazla zahmete girmesin ve herkes çocuklarını tembihlesin. Bu hastalık bir beladır, yakaladığını öldürür." diye konuştu.

Eyyüp Teyoğlu (68) ise "Allah devletimizden razı olsun ki bu hastalık üzerinde iyi duruyor. Sağlık Bakanımız da bu işin üzerinde hakikaten ciddi olarak dikkat ediyor. Biz de kurallara uyarak aramızda mesafeli oturuyoruz, maskesiz gezmiyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize de bunu tavsiye ediyorum. Aman maske meselesine dikkat etsinler." dedi.

Adem Gül (58) de gençlere anne ve babalarının sözlerine kulak vermelerini tavsiye etti.