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Aktüel Şanlıurfa'da yakalanan gasp şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da yakalanan gasp şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:07:58 -
Şanlıurfa'da yakalanan gasp şüphelisi tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişinin cep telefonunu gasbeden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettiği H.C'yi evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan ekipler, ilçede şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve uzun namlulu otomatik silah ve 26 adet mermi ele geçirirken, M.D. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.


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