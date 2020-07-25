  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanlıurfa'da vefat eden savcı Karslı için tören düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-07-25 10:29:20 -
Şanlıurfa'da vefat eden savcı Karslı için tören düzenlendi

ŞANLIURFA (AA) - Geçirdiği kalp krizi sonucu dün hayatını kaybeden Şanlıurfa Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Gürsel Karslı için tören düzenlendi.

Adliye önünde düzenlenen cenaze töreninde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Karslı'nın öz geçmişi okundu, dua edildi.

Tören sırasında anne Fatma Karslı ile eşi Esra Karslı sık sık tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Savcı Karslı'nın 7,5 aylık oğlu Emir Aras da yakınlarının kucağında cenaze törenine katıldı.

Düzenlenen törenin ardından Karslı'nın cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesine gönderildi.

Törene, baba Ünsal Karslı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile kurum amirleri ve mesai arkadaşları katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı