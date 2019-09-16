Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kilo 635 gram esrar ile 335 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alındı.16 Eylül 2019 Pazartesi 15:12
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma kapsamında Birecik'te bir eve operasyon düzenlendi.
Evde narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 16 kilo 635 gram esrar ile 335 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan bir şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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