  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
Aktüel

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:34:25 -
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada ilçe merkezinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 700 gram esrar, 297 hap, 32 kök Hint keneviri, 22 gram metamfetamin ve bir miktar bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti!
Gündem

Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti! "Bunları erkekler yapsa..."

Taksim İstiklal Caddesi'nde 2 laikçi genç kızın yaptığı ahlaksızlık görenlere 'pes' dedirtti. 2 genç kız İstiklal Caddesi'nde tanımadıkları ..
‘Tuzağa düşürülebiliriz’ diyen Emekli Tuğgeneral Ali Er'den Türkiye’ye skandal öneri
Dünya

‘Tuzağa düşürülebiliriz’ diyen Emekli Tuğgeneral Ali Er'den Türkiye’ye skandal öneri

Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Ali Er, Türkiye’nin çoklu cephelerde sıkıştırılarak tuzağa düşürülebileceğin..
Türk bayrağını indirmeye çalışınca ortalık karıştı... İlçe ayağa kalktı
Aktüel

Türk bayrağını indirmeye çalışınca ortalık karıştı... İlçe ayağa kalktı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde şehitler için hakim bir tepeye kurulan Türk bayrağını indirmeye çalışan bir kişi polis ekipleri tarafından y..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı