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Aktüel Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
Aktüel

Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 06:15:00 -
Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Meydan mahallesinde şehitler için oluşturulan ormanlık alanda bulunan Türk bayrağını indirilmeye çalışt. Bunu görenler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine polisin gelmesiyle Ö.G kaçmaya çalıştı. Yakalanan O.G.daha sonra  gözaltına alındı.

Bu arada çok sayıda vatandaş da durumu öğrenerek bölgeye gelerek şüpheli Ö.G.'ye tepki gösterdi.

Bunun üzerine polis bölgedeki vatandaşları sakinleştirdi ve zanlıyı zırhlı araçla emniyete götürdü.

Şüphelinin daha önce bir terör örgütüne bağlı olduğu ve uyuşturucu madde kullanımı suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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