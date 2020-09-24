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Aktüel Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
Aktüel

Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Şüpheliye tepki gösteren çok sayıda vatandaşı polis sakinleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-09-24 21:30:08 -
Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Türk bayrağını indirmeye çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Meydan Mahallesi'nde şehitler için oluşturulan ormanlık alanda bulunan Türk bayrağının indirilmeye çalışıldığını gören çevredekiler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polisi fark eden şüpheli Ö.G, kaçmaya çalıştı. Bir süre polise direnen şüpheli daha sona ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Bu sırada durumu öğrenerek bölgede toplanan çok sayıda vatandaş, şüpheli Ö.G'ye tepki gösterdi.

Bunun üzerine polis, bölgedeki vatandaşları sakinleştirerek, şüpheliyi zırhlı araçla emniyete götürdü.

Şüphelinin daha önce terör örgütü bağlantısı olduğu ve uyuşturucu madde kullanma iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

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