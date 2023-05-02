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Yerel Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı
Yerel

Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-05-02 07:26:00 -
Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Akçakale karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 BJY 312 plakalı hafif ticari araç ile 63 PT 923 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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