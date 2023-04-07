Şanlıurfa’da trafik kazası
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Dağeteği Doğu Beyaz Kuyu Mezrası civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 06 HVV 52 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.(İLKHA)
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