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Yerel Şanlıurfa’da toprağa gömülü tam 1250 adet...
Yerel

Şanlıurfa’da toprağa gömülü tam 1250 adet...

Şanlıurfa'da bir evin bahçesindeki ağacın altında toprağa gömülü 1250 uyuşturucu hap ele geçirilirken, operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 12:06:00 -
Şanlıurfa’da toprağa gömülü tam 1250 adet...

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale’nin kırsal bölgesindeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, dedektör köpekle yaptığı aramada, bahçedeki ağacın altında toprağa gömülü 1250 uyuşturucu hap ele geçirdi. Haplara el koyan jandarma, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı.

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