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Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 10:15:11 -
Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Emrullah Yüksel idaresindeki 02 EF 466 plakalı tır, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu Bozova yol ayrımında Kelami Kurt (48) yönetimindeki 25 LD 647 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Taha (21), Şahin (20), Adem (38) ve Sebahattin Kurt (44) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa ve Hilvan'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sebahattin Kurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kurt'un cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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