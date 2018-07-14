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Şanlıurfa'da terör propagandasına 8 kişi gözaltında

Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettikleri ileri sürülen 8 kişi operasyonla gözaltına alındı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 08:38
Şanlıurfa'da terör propagandasına 8 kişi gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları, devleti ve Anayasa'yı alenen aşağılayan kara propaganda içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve cumhurbaşkanına hakaret ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 42 mermi, üzerinde terör örgütü mensuplarının resimlerini içeren kartpostal ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilip Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 08:38
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Şanlıurfa
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı

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