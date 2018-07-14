Şanlıurfa'da terör propagandasına 8 kişi gözaltında

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları, devleti ve Anayasa'yı alenen aşağılayan kara propaganda içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve cumhurbaşkanına hakaret ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 42 mermi, üzerinde terör örgütü mensuplarının resimlerini içeren kartpostal ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilip Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA