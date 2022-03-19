Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 8 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik kent merkezi ile ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.