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Yerel Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 8 gözaltı
Yerel

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 8 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 14:52:00 -
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 8 gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik kent merkezi ile ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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