Şanlıurfa'da terör operasyonu: 6 gözaltı Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Polis ve Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda O.A, A.D, H.D, K.S, N.C. ve M.S. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.