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Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kaplumbağa doğaya bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 20:32:42 -
Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kaplumbağa doğaya bırakıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan ve tedavisi tamamlanan kaplumbağa doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Haliliye Belediyesi ekipleri, parkta yaralı bir kaplumbağa olduğunu fark etti.

Ekipler kaplumbağayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğünün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Sırt bölgesinden yaralandığı tespit edilen kaplumbağa tedavi altına alındı.

Yaklaşık 10 gün süren tedavi ve rehabilitasyonun ardından kaplumbağa, doğal yaşam alanına bırakıldı.

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