Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 4 bin 203 gümüş sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü,Siverek ilçesinde iki kişinin elindeki tarihi sikkeleri satmaya çalıştığına yönelik ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri belirlenen adreste gözaltına aldı. Söz konusu kişilere ait 4 poşette yapılan incelemede 4 bin 203 gümüş sikke bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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