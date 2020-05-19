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Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:52:30 -
Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Bozoava ilçesi kırsalındaki Atgüden Mahallesi yakınlarından geçen sulama kanalında ceset olduğunu gören çevre sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerini bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, cesedi sudan çıkarttı.

İlk incelemede 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin üzerinde kimliğe rastlanmadı.

Ceset, kimlik ve otopsi işlemler için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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