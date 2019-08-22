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Şanlıurfa’da standart cadde uygulaması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ’Standart Cadde Uygulaması’ kapsamında Karaköprü ilçesinde yer alan Yeşiloğlu Bulvarı’nda düzenlemelerine başladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:27
Şanlıurfa’da standart cadde uygulaması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ’Standart Cadde Uygulaması’ kapsamında Karaköprü ilçesinde yer alan Yeşiloğlu Bulvarı’nda düzenlemelerine başladı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül’ün ulaşıma yönelik projeleri arasında yer alan “Standart Cadde Uygulaması”nı hayata geçirdi. Şanlıurfa’yı daha estetik ve yaşanabilir bir kent haline getirmeye kararlı olan Büyükşehir Belediyesi, trafiğin yoğun olduğu aksta eski ve yıpranmış Yeşiloğlu Bulvarı alt yapısı, üst yapısı ve kavşak düzenlemesi ile birlikte projesine uygun standart hale getiriliyor.


Caddede altyapı çalışmalarına başlayan büyükşehir belediyesi, bir yandan orta refüjdeki ağaçların hem budamasını yapıyor hem de başka bir bölgeye naklini sağlarken diğer yandan ise deforme olan asfaltın sökümünü gerçekleştiriyor. Çalışmalar boyunca trafik akışının bozulmaması için alternatif yollarda yönlendirme tabelaları kullanılıyor.


Yeşiloğlu Bulvarında devam eden sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında kavşak çalışmaları yapılacak kaldırım seviyeleri standarda getirilecek ve yağmur drenaj hattındaki eksiklikler ortadan kaldırılacak. Projenin bitiminde daha düzenli bir görünüme kavuşacak olan cadde üzerinde engelli rampaları yapılması planlanıyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:27
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