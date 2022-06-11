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Yerel Şanlıurfa'da silahlı saldırı!
Yerel

Şanlıurfa'da silahlı saldırı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 13:28:00 -
Şanlıurfa'da silahlı saldırı!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay; dün gece geç saatlerde İlçeye Bağlı Elgün (Adşane) kırsal mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre; Celal V. evinin bahçesinde uyuduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Celal V., vücuduna isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (İLKHA)

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