Şanlıurfa'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinde Zahireciler Borsasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi yaralandı.
Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.