  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şanlıurfa'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı
Aktüel

Şanlıurfa'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:59:17 -
Şanlıurfa'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da çıkan silahlı bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinde Zahireciler Borsasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi yaralandı.

Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Açıklama geldi! Parasını ödeyenler geri alacak
Eğitim

Açıklama geldi! Parasını ödeyenler geri alacak

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Cumhurbaşkanı kararıyla eğitim öğretim kurumlarından yapılan yüzde 7'lik KDV i..
New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi
Dünya

New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi

New York’ta metrobüs bekleyen kadına hayatının şokunu yaşatan adam tecavüz girişiminde bulundu. O anlar cep telefonu kamerası ile böyle görü..
Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi
Gündem

Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, grip ile koronavirüsü ayıran tanı testlerinin geliştirildiğini söyledi. Sonbahar..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı