Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şanlıurfa'da patlama iddiası!

Şanlıurfa'da patlama meydana geldiği iddiasıyla ilgili emniyetten açıklama geldi. Şanlıurfa Emniyeti'nden yapılan açıklamada, patlama olduğuna ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

17 Nisan 2018 Salı 23:48
Şanlıurfa'da patlama iddiası!

ŞANLIURFA Emniyet Müdürlüğü, kentte patlama olduğuna yönelik basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde meydana gelen yangında, yaralanan bulunmadığı, evde küçük çaplı hasar meydana geldiği belirtildi.

Olayın çarpıtıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Olayın Yenice Mahallesinde iki katlı evde yalnız kalan çocuğun çakmakla oynaması neticesi çıkan hafif çaplı yangın olduğu ve yaralının bulunmadığı bilinmektedir. Konu anlaşılmadan Şanlıurfa'da patlama çok sayıda yaralı var iddiasına yer verilen haberler kamuoyunda içinden geçilen bu hassas dönem sebebiyle terör saldırısı algısı ve düşüncesine sebebiyet vererek, panik ve kaygı oluşmasına neden olmuştur. Bu tür sebebi anlaşılmadan yapılan haberlerin kamuoyunu rahatsız ettiği aşikar olup farklı kesimlerin ekmeğine yağ süreceği aşikardır. Yapılan haberlerin hukuki sorumluluk getireceği açıktır."

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 23:48
  1. Şanlıurfa
  2. şanlıurfa
  3. şanlıurfa patlama
  4. patlama
  5. patlama iddiası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    1. Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    2. Milli baz istasyonu göreve hazır
    3. Bahçeli kurmaylarıyla bir araya geldi
    4. Antalya'da motosikletli gaspçı, genç..
    5. Orduya genç asker çekmek için eve..
    6. Almanya'da cansız manken korkuya neden..
    7. Gençler kavga etti kadınlar ayırdı!
    8. FETÖ'den tutuklanan kişisayısı..
    9. Saadet’e ‘Kemalist’ kanca!
    10. Trump doğruladı! Kim Jong-un ile...
    11. İran'da yabancı mesajlaşma..
    12. DAEŞ'in sözde yöneticisi öldürüldü!
    13. Yıldız futbolcu Fener'e dönüyor!
    14. Devler devletlere karşı birleşti
    15. Donald Trump: Pompeo ile Kim Jong-un..
    16. Popüler kültür: Modern toplumun yeni..
    17. Kritik zirve sona erdi!
    18. Külliye'de erken seçim görüşülürken..
    19. Çocuklar kahve içmeli mi?
    20. Bakan Soylu'dan açıklama:10 bin polis..
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!