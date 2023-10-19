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Yerel Şanlıurfa'da parmağı saca sıkışan çocuğa...
Yerel

Şanlıurfa'da parmağı saca sıkışan çocuğa...

Yeniakit Publisher
2023-10-19 17:11:00 -
Şanlıurfa'da parmağı saca sıkışan çocuğa...

Şanlıurfa'da bir çocuk, parmağını sac halkaya sıkıştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çocuğun parmağı sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Şanlıurfa'da bir çocuk, parmağını sac halkaya sıkıştırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çocuğun parmağı sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ali adında erkek çocuk, oyun oynadığı sırada parmağını sac halkaya sıkıştırdı.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin intikal ettiği belirtildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle parmağı sıkıştığı sacdan çıkarıldı.(İLKHA)
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