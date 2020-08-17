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Aktüel

Şanlıurfa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 12:54:01 -
Şanlıurfa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Abdulkadir Akmış idaresindeki 06 AC 9425 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Viranşehir kara yolunun kırsal Başköy Mahallesi yakınlarında Sino Babaç'ın kullandığı 63 AAE 304 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Babaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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