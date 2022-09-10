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Yerel Şanlıurfa'da otomobil koyun sürüsüne daldı: 20 koyun telef oldu
Yerel

Şanlıurfa'da otomobil koyun sürüsüne daldı: 20 koyun telef oldu

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde gece yola çıkan koyun sürüsünü fark edemeyen sürücü otomobiliyle koyun sürüsüne daldı, kazada 20 koyun telef oldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 10:51:00 -
Şanlıurfa'da otomobil koyun sürüsüne daldı: 20 koyun telef oldu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde gece yola çıkan koyun sürüsünü fark edemeyen sürücü otomobiliyle koyun sürüsüne daldı, kazada 20 koyun telef oldu.

Kaza gece geç saatlerde Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı kırsal Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen hafif ticari araç, gece karanlıkta yola çıkan koyun sürüsünün arasına daldı.

Yaşanan olayda ortalık adeta savaş alanına dönerken, çarpmanın etkisiyle savrulan koyunlardan 20'si telef olurken 17'si yaralandı. Kazada araç sürücüsü ise hafif sıyrıklarla yaralandı. Koyun sürüsüne dalan araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

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