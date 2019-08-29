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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: Yaralılar var

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucunda aynı aileden 6 kişi yaralandı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: Yaralılar var

İsmail Yıldız idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 60. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü yara almazken yanında bulunan Cemile, Nisa Nur, Fadile, Fevzi, Rümeysa ve Yusuf Yıldız yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:38
  1. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi
  2. 112 Acil Servis ekipleri
  3. Birecik Devlet Hastanesi
  4. Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu
  5. Otomobil devrildi

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