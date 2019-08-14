Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 7 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Orhan Gezer yönetimindeki 40 ER 735 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 35. kilometresinde devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Mustafa (10), Nazar (8) ve Selma Gezer (7) ile Hülya (31), İrfan Efe (2) ve Remzi Canyavuz (1) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Selma ve Nazar Gezer, Şanlıurfa'ya sevk edildi. Kaza sırasında alev alan otomobil, itfaiye ekibinin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü.

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