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Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 21:53:27 -
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 6 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Fırat Babacan yönetimindeki 24 DF 699 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 55'invi kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlık alana devrildi.

Kazada, otomobildeki Berivan, Selvi ve Bünyamin Babacan ile Filiz, Gamze ve Müslüm Eraslan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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