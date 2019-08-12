Şanlıurfa'da otomobil devrildi! 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı.12 Ağustos 2019 Pazartesi 16:08
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Fettah Gülaçtı yönetimindeki 34 BOU 893 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 70. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Çiğdem Kutlu, Remziye Gülaçtı, Esila Nazife Güngö ve Beren Naz Kutlu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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