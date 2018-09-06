Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 kişi yaralandı

Merkez Haliliye ilçesinin Karşıyaka Mahallesi yakınlarında Tacettin Ok idaresindeki 63 ADP 351 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Ok'un yanı sıra aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 4 kişi daha yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.