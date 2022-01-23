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Yerel Şanlıurfa'da otobüs seferleri durduruldu!
Yerel

Şanlıurfa'da otobüs seferleri durduruldu!

Şanlıurfa'dan Gaziantep ve Adıyaman istikametine yapılacak otobüs seferleri kar ve tipi nedeniyle durduruldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 22:44:00 -
Şanlıurfa'da otobüs seferleri durduruldu!

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle can ve mal güvenliği tedbiri alındı.

Bu kapsamda Şanlıurfa'dan Gaziantep ve Adıyaman istikametine seyredecek tüm otobüs seferleri bugünden itibaren durduruldu.

Zincir, takoz ve kış lastiği bulunmayan diğer araçların da şehirden çıkışına izin verilmeyecek.

Kısıtlamalar hava şartlarının normale dönmesinin ardından kaldırılacak.

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