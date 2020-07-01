Şanlıurfa'da motosikletiyle kaza yapan Iraklı işçi öldü
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, motosikletiyle kaza yapan Iraklı inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Iraklı Sabah Şurtani'nin (21) kullandığı plakasız motosiklet, Seyrantepe Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada ağır yaralanan Şurtani, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sabah Şurtani'nin, 5 yıldır Şanlıurfa'da inşaat işçiliği yaparak geçimini sağladığı öğrenildi.