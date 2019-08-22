Şanlıurfa'da motosiklet kazası: 1 ölü Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Cumali Güvenç (32) idaresindeki motosiklet, Viranşehir ilçesi kırsalındaki Demirci Mahallesi yakınlarında devrildi. Motosikletiyle yaklaşık 3 metre sürüklenen Güvenç, ağır yaralandı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Güvenç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenç'in cesedi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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