Şanlıurfa'da Kuveytli yardım kuruluşlarının yaptırdığı lise hizmete açıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Kuveytli yardım kuruluşları tarafından yaptırılan okul törenle hizmete açıldı.

Kuveyt Necat ve Said Yardım Derneklerince Akçakale ilçesinde Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi yerleşkesinde yaptırılan Abdullah el Mutawa Lisesinin açılış töreni Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında katılımın sınırlı tutulduğu törende konuşan Vali Abdullah Erin, eğitime katkılarından dolayı Kuveytli hayırseverlere teşekkür etti.

Erin, açılışını gerçekleştirdikleri okulun inşaatına ocak ayında başlandığını ve 2 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

Okulda 350 öğrencinin eğitim göreceğini vurgulayan Vali Abdullah Erin, Kuveytli yardım kuruluşlarının desteğiyle Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde de 3 okul yapılacağını ifade etti.

Şanlıurfa'da okul çağında 150 bin Suriyeli çocuğun bulunduğunu kaydeden Erin, şöyle konuştu:

"Eğitim meselesi çok önemli bir meseledir. Son bir iki yıl içerisinde Milli Eğitim Teşkilatımızın ve hayır derneklerinin çalışmalarıyla 75-80 bin çocuğun okullaşmasına yönelik fiziki altyapı çalışması yapıldı. Bir gün mutlaka Suriye toprakları işgalcilerden temizlenecek ve tekrar Suriyelilere teslim edilecek. Türkiye ve başka ülkelerde yaşayan, vatan hasreti yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz vatanlarına dönüp, tekrar orayı inşa edecekler. O zamana kadar bize düşen, özellikle eğitim çağındaki çocukların Türkiye sevgisi ve muhabbetiyle, vatanlarını da unutmayacakları şekilde eğitilmeleri ve geleceğe hazırlanmalarıdır. Onun için hiçbiri dışarıda kalmayacak şekilde, Suriyeli çocuklarımızın da Türkiyeli çocuklarımız gibi eğitim öğretime dahil edilmesini önemsiyoruz, bu yönde hayır derneklerinin taleplerini sonuna kadar karşılamaya hazırız."

- "Bir çocuğun eğitimi onun en doğal hakkıdır"

Necat Yardım Derneği Başkanı İbrahim el Bedir de yardım kuruluşlarının farklı ülkelerde 60'tan fazla okul inşa ettiğini, bunların bir kısmının Şanlıurfa'da yapıldığını söyledi.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle birçok okulun yıkıldığını ve çocukların hayatın zorluklarıyla karşı karşıya bırakıldığını vurgulayan Bedir, "Biz inanıyoruz ki bir çocuğun eğitimi onun en doğal hakkıdır. Bu sebeple Necat Yardım Derneği olarak eğitimin birçok alanında yatırımlar yapmaktayız. Bu okullarda binlerce öğrencinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor ve onların eğitime dahil edilmesini sağlıyoruz." diye konuştu.

Said Yardım Derneği Başkanı Mahmut el Aviz ise bir toplumun ayakta kalmasının eğitime bağlı olduğunu, bu nedenle eğitime büyük önem verdiklerini belirtti.



