Şanlıurfa’da Kültür ve Turizm Adası için çalışmalara başlandı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, şehrin tarihi kültürel mimarisini korumak ve ekonomiye kazandırmak amacıyla başlattığı çalışmalara bir yenisini eklemek için düğmeye bastı.

Vali Erin’in girişimleriyle tarihi 58 Meydanındaki 13 tarihi konağın Vilayetler Birliği’ne devredilerek VE Hotel’s markasıyla butik otele dönüştürülmesinin ardından, yeni kültür adası olarak Eyyübiye ilçesi sınırlarında bulunan Yeni Mahalledeki tarihi bölge belirlendi. Kamulaştırma kararı alınan, büyük çoğunluğu tahrip edilmiş ve yıkılarak betonarme yapılara dönüştürülmüş bölgede, halen ayakta duran tarihi yapıların restore edilerek yaşatılması, tarihi yapıları örten betonarme yapıların yıkılması için mahalle sakinleri ile istişare toplantısı yapıldı. Mahalle sakinleriyle valilik toplantı salonunda bir araya gelen Vali Erin, uygulanacak proje hakkında bilgi vererek, şehrin tarihi mimarisinin yaşatılması ve gelecek nesillere birer kültür mirası olarak devredilebilmesi için elzem olan projenin önemine dikkat çekti.

Dünyada ve ülkemizde yatırımların önemli bir kısmının turizme yapıldığına işaret eden Vali Erin, Şanlıurfa’nın tarih ve kültür turizmi açısından dünyada ve Türkiye’de büyük potansiyele sahip, sayılı yerlerden biri olduğunu belirterek, “Şanlıurfa, Peygamberler Şehri olarak ayrı bir öneme sahip. Ancak 70-80 yıldır belki daha fazladır ihmal ettiğimiz, her birisi bir değer olan Şanlıurfa’nın eski tarihi yapılarının canlandırılması, insanları cezbedecek hale getirilmesi için hem bizim, hem de yerel yönetimlerimizin yoğun çalışması devam ediyor” ifadelerini kulandı.

Kamulaştırma kararı alınan Eyyübiye ilçesi Yenimahalle sınırlarındaki 509 nolu ada içerisinde, yaklaşık 5 bin 500 metrekare büyüklüğünde 26 adet tescilli yapı bulunuyor. Koruma amaçlı imar planı kapsamında yer alan tescilli yapıların batı yakasında ise Kızılkoyun olarak anılan kaya mezarları yer alıyor. Bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu ön plana çıkaracak proje sonucu, Balıklıgöl Platosu olarak adlandırılan bölge, Urfa Kalesi, Hz. İbrahim Makamı, Halilürrahman Gölü, Rızvaniye Külliyesi, Şanlıurfa Mozaik Müzesi, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Kızılkoyun Nekropolü ile bir bütünlük arzedecek. Aynı mahallede tarihi öneme sahip olan, kiliseden camiye dönüştürülen iki yapı da önceki yıllarda restore edilmişti. Bölgede, çok sayıda tarihi yapı da vatandaşlar tarafından aslına uygun restore edilerek ikamet ve ticari amaçla kullanılmaya devam ediyor.

Toplantı, vatandaşların dile getirdiği talep ve beklentilerin, mahalle muhtarı ve mahalle sakinlerini temsilen bir kişinin de katılacağı komisyonda yeniden değerlendirilmesine karar verilmesinin ardından sona erdi.